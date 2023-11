L'ex presidente Donald Trump riceve gli applausi dei presenti prima di parlare al Freedom Summit del Partito Repubblicano della Florida, sabato 4 novembre 2023 a Kissimmee. KEYSTONE/AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Se le elezioni presidenziali si tenessero ora, Donald Trump sarebbe probabilmente il prossimo presidente degli Stati Uniti. Questo secondo un sondaggio di una decina di giorni fa. Tuttavia, come afferma l'esperta Claudia Brühwiler, la gara con Joe Biden non è ancora stata decisa. E lo dimostrano i recenti successi dei dem al Mini-Super Tuesday.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un sondaggio del New York Times e del Siena College, Donald Trump è attualmente in vantaggio su Joe Biden in cinque dei sei Swing States.

Il motivo dell'insoddisfazione degli elettori sono l'età e le scelte economiche di Biden.

L'esperta di Stati Uniti Claudia Brühwiler analizza i risultati per blue News e spiega da dove Biden deve partire. Mostra di più

Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada, Pennsylvania e Michigan: le elezioni presidenziali si decideranno in questi Stati americani. Perché nei cosiddetti «Swing states» non è chiaro fino alla fine se vinceranno i repubblicani o i democratici.

Secondo un sondaggio del New York Times e del Siena College di una decina di giorni fa, Donald Trump è in vantaggio sull'attuale Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cinque di questi Swing States. Solo in Wisconsin il democratico è in vantaggio. Nelle elezioni di tre anni fa, Biden aveva vinto in tutti e sei gli Stati.

Secondo lo studio, gli americani intervistati ora sono particolarmente insoddisfatti dell'economia di Biden. Per il 71% degli elettori, inoltre, a 81 anni è semplicemente troppo vecchio per la carica.

È sorprendente che, nonostante Trump abbia solo tre anni in meno, solo il 39% lo giudichi troppo vecchio.

«Il comportamento di Trump è imputato alla sua personalità»

«Biden è invecchiato sotto gli occhi dell'America», dice l'esperta di Stati Uniti Claudia Brühwiler a blue News. «La gente può paragonare Biden oggi con il vicepresidente del passato. Ogni incertezza viene analizzata in modo eccessivo, mentre il comportamento di Trump viene imputato alla sua personalità».

L'esperta Claudia F. Brühwiler Canton Turgovia La Prof.ssa Claudia Franziska Brühwiler ha conseguito un dottorato in scienze politiche, è esperta di Stati Uniti e docente privata presso l'Università di San Gallo. La sua ricerca si concentra sul conservatorismo americano e sulla cultura politica americana.

Biden, inoltre, come presidente si trova in una situazione molto più complicata rispetto al suo sfidante. «Deve governare in un contesto difficile e assumersi le proprie responsabilità, mentre Trump può concentrarsi sui commenti di contorno», afferma Brühwiler. «In questo senso, Trump non sta facendo nulla di meglio di Biden, visto che al momento non deve fare nulla».

Tuttavia, il fatto che Biden si stia concentrando sulla sua attività di governo sta giovando anche alla sua campagna elettorale. Ora ci sono numerose sfide per lui: «Il bilancio di transizione per l'amministrazione federale scade a metà novembre e deve trovare un compromesso con la maggioranza conservatrice della Camera dei Rappresentanti per garantire i fondi per l'Ucraina e Israele».

Ecco le sfide che Joe Biden deve superare

A ciò si aggiungono le difficoltà al confine meridionale degli Stati Uniti e l'indebolimento dell'economia. Brühwiler è sicura: «I successi politici porteranno anche a migliori risultati nei sondaggi».

Resta da vedere se le cause giudiziarie contro Trump lo danneggeranno, cosa che per ora non è avvenuta. Brühwiler: «Potrebbero disturbare la sua rappresentazione di sé».

Nulla è ancora deciso nella corsa alla presidenza. «I sondaggi sono sempre solo un'istantanea, e anche poco prima delle elezioni non sono sempre affidabili, come abbiamo imparato al più tardi nel 2016», dice Brühwiler.

«Al momento, questi sondaggi sono anche uno strumento per le rispettive campagne per adattare e migliorare i loro messaggi, il marketing e le attività di mobilitazione. Manca ancora un anno alle elezioni e il favore degli elettori può subire ancora molti cambiamenti».