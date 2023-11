Molti americani possono immaginare Dwayne «The Rock» Johnson come il loro futuro presidente. KEYSTONE

Sia i repubblicani che i democratici volevano guadagnarsi Dwayne Johnson come candidato presidenziale del loro partito. L'attore descrive l'esperienza come «molto surreale» in un podcast.

Hai fretta? blue News riassume per te Dwayne «The Rock» Johnson è stato recentemente più volte menzionato come possibile candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

L'attore di Hollywood ha ora rivelato in un podcast che non è così irrealistico come alcuni potrebbero pensare.

«È stato tutto molto surreale perché il mio obiettivo non è mai stato quello di entrare in politica. In effetti ci sono molte cose che odio nella politica», dice Johnson, descrivendo le sue impressioni sugli incontri con i responsabili dei due principali partiti americani. Mostra di più

L'attore di Hollywood Dwayne «The Rock» Johnson è da tempo considerato un possibile candidato alla presidenza negli Stati Uniti.

In un sondaggio pubblicato due anni fa, il 46% degli americani intervistati avrebbe voluto che l'attore ed ex wrestler ricoprisse la carica più alta del Paese.

La stella del cinema ha anche preso in considerazione una futura candidatura, come ha rivelato in un’intervista a «USA Today» nel 2021: «Se è quello che la gente vuole. Davvero, lo dico sul serio e non sono in alcun modo irriverente con la mia risposta».

«Ho ricevuto visite da entrambi i partiti»

La star ha di recente confessato in una conversazione con l'ex conduttore del «Daily Show» Trevor Noah che questa possibilità non è così irrealistica come alcuni potrebbero pensare.

«Ti dirò una cosa: alla fine del 2022, ho ricevuto visite da entrambi i partiti che mi hanno chiesto se avrei corso e se potevo candidarmi», riferisce Johnson in un episodio del podcast del conduttore sudafricano «What Now?» pubblicato il 9 novembre.

Durante gli incontri, i rappresentanti di entrambi i partiti, rispettivamente repubblicano e democratico, hanno discusso del sondaggio sopra menzionato, nonché delle loro stesse ricerche, da cui emerge che se l'attore dovesse candidarsi, avrebbe delle buone possibilità nella corsa alla presidenza statunitense.

«Era tutto molto surreale»

«È stato tutto molto surreale perché quello non è mai stato il mio obiettivo. Non ho mai pensato di entrare in politica dato che ci sono molte cose che odio di essa», così descrive «The Rock» le sue impressioni sui due colloqui.

Tuttavia la celebrità, che ha recentemente fatto una breve apparizione in «Fast & Furious 10», non potrà probabilmente candidarsi, almeno per il momento. L'anno scorso la star del cinema ha spiegato che la sua priorità era essere presente nella vita delle sue due giovani figlie, Tiana (5) e Jasmine (7).

Soprattutto vuole «essere un papà» per loro dato che in passato non è stato un genitore molto presente nella vita della figlia maggiore Simone (22 anni) per via della sua carriera nel wrestling, come ha spiegato Johnson nel podcast di Noah.