Sono 93 le persone decedute a causa del fuoco che imperversa sull’isola hawaiana.

Dwayne Johnson è disperato per i terribili incendi che hanno causato la morte di oltre 90 persone sull’isola di Maui.

La star di Black Adam ha postato un video su Instagram domenica, condividendo il suo stato d’animo per la tragedia. «So che ormai tutti voi in tutto il mondo avete visto la completa distruzione e devastazione che ha colpito le nostre isole Hawaii – la nostra isola di Maui – e sono completamente affranto per questo e so che lo siete anche voi», ha detto l'attore 51enne. «Tutto ciò che ho visto accadere in questi ultimi due giorni, tutto ciò che continua ad accadere ora per ora, minuto per minuto, è straziante».

L'attore di Fast X ha anche inviato la sua gratitudine a coloro che forniscono risorse per contrastare gli incendi selvaggi sull'isola hawaiana: «Grazie ragazzi di tutto il mondo per tutto il vostro amore e il vostro sostegno, la vostra luce, le vostre preghiere. Grazie per averle inviate alle isole Hawaii, alla gente delle Hawaii».

La star ha rivelato di aver parlato con le organizzazioni che operano sul campo in merito alle opportunità di donazione e di aiuto in questo frangente delicato.

Dwayne ha origini samoane, ma sua madre è nata alle Hawaii, dove lui ha trascorso del tempo.

Venerdì anche l'attore Jason Momoa, nativo delle Hawaii, ha avvertito i turisti di non recarsi sull'isola, scrivendo su Instagram: «Maui non è il posto dove fare le vacanze in questo momento. Non convincetevi che la vostra presenza sia necessaria su un'isola che sta soffrendo profondamente».

Covermedia