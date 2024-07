Presto Gabriel Attal non sarà più primo ministro. Keystone

Il presidente francese, Emmanuel Macron, accetterà le dimissioni del primo ministro, Gabriel Attal, e del suo governo entro la fine della giornata.

SDA

È quanto hanno fatto trapelare fonti dell'Eliseo a Le Parisien.

Il primo Consiglio dei ministri del dopo-legislative si è concluso, Attal e i ministri del governo rimarranno in carica per gli affari correnti, probabilmente per il periodo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dal 26 luglio all'11 agosto.

SDA