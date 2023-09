Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (foto d'archivio) Keystone

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato Elon Musk ad aprire uno nuovo stabilimento della Tesla in Turchia.

Durante un incontro alla Turkish House di New York, dove Erdogan si trova in occasione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente turco ha detto che «Tesla è entrata nel mercato turco» in seguito al lancio della Togg, la prima automobile elettrica prodotta da Ankara, fa sapere la presidenza della Repubblica turca.

Durante il colloquio, Erdogan ha invitato Musk a visitare la Turchia in occasione della prossima edizione di Teknofest, la fiera della tecnologia organizzata dal governo turco che si terrà dal 27 settembre all'1 ottobre a Smirne, sulla costa dell'Egeo.

