Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rivolto ai giornalisti prima di volare a Washington per il vertice della NATO. Keystone

Occorre fare attenzione per evitare che i Paesi membri della NATO vengano coinvolti nella guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando ai giornalisti prima di volare a Washington per il vertice dell'Alleanza Atlantica.

SDA

«Mentre definiamo le misure da adottare per sostenere l'Ucraina, manteniamo anche la nostra posizione di principio per evitare che la NATO entri a far parte della guerra», ha affermato Erdogan.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si riunirà con il nuovo Segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, a margine del vertice che si apre oggi a Washington.

«Continueremo a rafforzare la nostra posizione nella NATO: il ruolo della Turchia nella nomina del nuovo Segretario generale è stato di alto profilo», ha sottolineato Erdogan in conferenza stampa.

SDA