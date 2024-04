Le interferenze hanno impedito l'atterraggio di due aerei della compagnia aerea finlandese Finnair (foto d'archivio) Keystone

Le autorità estoni hanno accusato la Russia di essere all'origine delle interferenze del segnale gps che giovedì e venerdì hanno impedito l'atterraggio di due aerei della compagnia aerea finlandese Finnair in volo da Helsinki a Tartu.

SDA

In entrambi i casi, i disturbi hanno reso impossibile l'atterraggio costringendo i velivoli a far ritorno in Finlandia.

Le interferenze del segnale gps in Estonia si ripetono a intervalli irregolari dall'ultimo scorcio del 2022 e sono state ripetutamente interpretate come il risultato di attacchi ibridi coordinati da Mosca.

SDA