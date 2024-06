Il presidente del RN Jordan Bardella: "voglio costruire una maggioranza per risollevare il paese". Keystone

Il presidente del Rassemblement National (RN) Jordan Bardella, vincitore delle elezioni europee in Francia con il partito di Marine Le Pen, ha detto stamattina che se sarà premier intende «costruire la maggioranza più ampia possibile» per le elezioni legislative.

SDA

Parlando ai microfoni di RTL, Bardella ha precisato di «indirizzarsi anche ad altre formazioni politiche, proponendo loro di lavorare insieme nel quadro di un governo di unità nazionale».

In particolare, ha precisato di aver discusso di questo tema con diversi dirigenti del partito dei Républicans, la destra moderata, e che alcuni di loro sono pronti a lavorare con il RN: «fra i candidati che il mio movimento politico sosterrà in queste elezioni legislative non ci saranno soltanto persone del Rassemblement National, ma anche gente che viene dai Républicains».

A questo partito, ha affermato di aver chiesto di «smettere di essere la stampella politica di Emmanuel Macron».

Quanto a Reconquête, il partito di estrema destra di Eric Zemmour, Bardella ha detto di aver parlato ieri con Marion Maréchal, la nipote di Marine Le Pen che ne è stata capolista alle europee, la quale «ha auspicato di partecipare a una dinamica elettorale».

«Sono disposto ad allargare la mia maggioranza – ha affermato Bardella – perché voglio costruire una maggioranza per risollevare il paese».

