Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che non nominerà alcun nuovo premier prima della fine dei Giochi Olimpici di Parigi «a metà agosto».

Mentre la sinistra preme sul presidente per nominare Lucie Castets come prima ministra a Matignon, Macron rinvia ogni cambiamento di governo a ''metà agosto'', ''non appena potremo'', dopo i Giochi Olimpici.

Intervistato dal canale televisivo pubblico France 2, il presidente dice di ''aver scelto la stabilità con ministri che si sono distinti per un notevole impegno». Ha quindi aggiunto che al momento ''non siamo in grado di cambiare le cose''.

