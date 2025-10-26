I due della banda del Louvre sono stati catturati grazie ad passo falso dettato dalla fretta

Il museo parigino del Louvre KEYSTONE

Ladri specializzati in gioielli, quindi schedati: è stato il DNA a tradire i due trentenni che, una settimana dopo il clamoroso colpo al Louvre, sono stati arrestati mentre stavano per lasciare la Francia. L'ira della procuratrice non si è fatta attendere.

Identificati ormai da giorni, erano pedinati dalla polizia, costretta ad intervenire uscendo alla scoperto soltanto ieri sera, quando uno dei due – un franco-algerino – stava per imbarcarsi sul volo di Air Algérie delle 20.40, diretto ad Algeri.

Subito dopo, altri agenti sono stati spediti ad arrestare il complice, coetaneo e abitante nello stesso quartiere della banlieue a nord di Parigi, Aubervilliers.

La notizia, che si è riusciti a tenere riservata soltanto per qualche ora, ha certamente suonato l'allarme per l'altra metà della banda, di cui non si hanno ancora notizie. E che probabilmente ha con sé la refurtiva, i preziosi 8 gioielli della Corona francese rubati dalla Galleria di Apollo al primo piano del museo parigino, il più grande del mondo.

Tracce di DNA

Ad incastrare i due trentenni sono state immagini delle telecamere di sorveglianza, tracce di telefonate, ma soprattutto i 150 prelievi con tracce di DNA lasciate sugli oggetti che la banda avrebbe voluto portare via o bruciare ma che è stata costretta ad abbandonare nella fuga.

Non soltanto la preziosa corona di Maria-Eugenia, imperatrice dei francesi e moglie di Napoleone III, un diadema di valore incommensurabile con incastonate migliaia di diamanti e smeraldi. Ma anche oggetti molto più banali, due fresatrici, una fiamma ossidrica, benzina, guanti, un walkie-talkie, un gilet giallo, una coperta e un casco da motociclista.

L'incrocio di informazioni contenute nei DNA presenti su questi oggetti, con quelli contenuti nei file delle persone schedate, ha consentito all'esercito di 100 inquirenti lanciato sulle loro tracce di identificarli in poche ore.

I due sospetti, in base alla legge francese, potranno restare in stato di fermo fino a 96 ore, poi essere lasciati in libertà o portati davanti a un giudice per la formalizzazione delle accuse. Sono considerati ladri esperti, specializzati in furti e rapine alle gioiellerie. Risultano però essere degli esecutori di livello, che agiscono solitamente su commissione.

Ancora da recuperare gioielli per 88 milioni di euro

Agli inquirenti resta da individuare – oltre ai complici – anche la rete criminale che ha commissionato il colpo al Louvre, oltre che recuperare i gioielli il cui valore è stato fissato – dallo stesso museo – in 88 milioni di euro.

«Le mie più vive congratulazioni agli inquirenti che hanno lavorato senza sosta, come avevo loro chiesto, e che hanno sempre avuto la mia completa fiducia», ha scritto su X Laurent Nuñez, ministro dell'interno francese, subito dopo la divulgazione della notizia del doppio fermo.

«Le indagini – ha aggiunto – devono proseguire nel rispetto del segreto istruttorio sotto l'autorità della giurisdizione della procura di Parigi. Avanti con la stessa determinazione, continuiamo!».

Gli interrogatori ai quali vengono sottoposti i due fermati in queste ore puntano innanzitutto a far loro confessare il nome dei due complici, che hanno fatto perdere le loro tracce.

Un errore dettato dalla fretta

Dopo gli appena 7-8 minuti necessari a salire con il montacarichi fino al primo piano del museo, fronte Senna, i ladri sono riusciti a fuggire ma erano già consci che gli allarmi del museo avevano messo sulle loro tracce i guardiani e la polizia.

Per questo motivo, pressati dal tempo, non sono riusciti ad incendiare – come era loro intenzione vista la gran quantità di carburante lasciato in terra – tutti gli oggetti che non potevano portar via a bordo dei due potenti scooter predisposti per la fuga. Hanno tentato di dar fuoco anche al montacarichi, senza successo.

Questo ha consentito agli inquirenti di appurare in poche ore che si trattava di uno strumento rubato in banlieue qualche giorno prima ad un lavoratore del settore edile che lo aveva messo in vendita ed era stato picchiato e derubato.

L'ira della procuratrice

Un successo accolto con grande soddisfazione dal ministro dell'interno Laurent Nuñez, ma addirittura con rabbia dalla procuratrice: Laure Beccuau avrebbe voluto attendere prima di diffondere la notizia degli arresti dei due primi componenti della banda del Louvre.

la magistrata dai capelli rossi, diventata un personaggio in questa settimana, puntava al colpo grosso: voleva prendere tutta la banda, con la preziosa refurtiva.

Un obiettivo che la diffusione della notizia dei primi due fermi rischia di rendere più difficile, se non di compromettere. Con gli altri due complici che ora potranno modificare i loro progetti di fuga e di protezione della refurtiva.