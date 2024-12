Oggi si terrà l'inaugurazione della cattedrale di Notre Dame al termine di quasi sei anni di lavori di restauro in seguito all'incendio divampato nel 2019. Keystone

Il principe William ha in programma un incontro con il presidente eletto americano Donald Trump a Parigi, prima della cerimonia di inaugurazione della cattedrale di Notre Dame restaurata.

SDA

Lo riferisce Kensington Palace. Al centro del colloquio la «special relationship» anglo-americana. William, che non è accompagnato dalla consorte Kate, avrà anche un incontro con la first lady Usa, Jill Biden, che è a Parigi in sostituzione del marito Joe.

SDA