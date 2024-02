Sono emerse le regole russe per l'utilizzo di armi nucleari. (Immagine d'archivio del 1945: test atomico in New Mexico). Keystone

La Russia ha fatto in passato esercitazioni sull'uso di armi nucleari tattiche nella fase iniziale di un conflitto con una grande potenza mondiale. È quanto rileva il Financial Times (Ft) online, dopo aver visto alcuni file militari russi segreti.

I 29 file redatti tra il 2008 e il 2014 includono sia 'wargames' e sia presentazioni per ufficiali della marina e, secondo alcuni esperti consultati dal quotidiano, descrivono una soglia per l'uso di armi nucleari tattiche inferiore a quella ammessa pubblicamente dalla Russia sino ad ora.

I documenti, che includono scenari di addestramento per un'invasione da parte della Cina, discutono i principi operativi per l'uso delle armi nucleari. I criteri per una potenziale risposta nucleare vanno da un'incursione nemica sul territorio russo a fattori scatenanti più specifici, come la distruzione del 20% dei sottomarini con missili balistici strategici russi.

«Questa è la prima volta che vediamo documenti come questo resi di dominio pubblico», ha dichiarato al quotidiano Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino. «Dimostrano che la soglia operativa per l'uso delle armi nucleari è piuttosto bassa se il risultato desiderato non può essere raggiunto con mezzi convenzionali».

Le armi nucleari tattiche della Russia, che possono essere lanciate da missili terrestri o marittimi o da aerei, sono progettate per un uso limitato sui campi di battaglia in Europa e Asia, al contrario delle armi 'strategiche' più grandi destinate a colpire gli Stati Uniti, ricorda l'Ft.

SDA