Secondo quanto afferma al-Jazeera, l'Ospedale Indonesiano di Gaza City è stato completamente evacuato.

L'emittente cita Sarbini Abdul Murad, capo dell'organizzazione indonesiana Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), per il quale «l'Ospedale Indonesiano è ora vuoto e i nostri volontari sono stati trasferiti in una scuola vicino all'ospedale europeo di Rafah. I medici e i feriti sono stati trasferiti all'ospedale europeo. I nostri volontari si stanno rifugiando in una scuola con migliaia di altre persone».

In precedenza al-Jazeera aveva reso noto che Israele ha notificato al direttore generale del ministero della sanità della Striscia di Gaza Munir al-Bursh che ha quattro ore per far evacuare il nosocomio.

Arrestato il direttore dell'ospedale al-Shifa

Intanto si è appreso che il direttore dell'ospedale al-Shifa di Gaza City è stato arrestato e si trova sotto il controllo dell'esercito israeliano, impegnato a cercare lì nascondigli di Hamas.

«Il dottor Mohammed Abu Salmiya è stato arrestato insieme a diversi altri dirigenti sanitari», ha detto Khaled Abu Samra, medico dell'ospedale al-Shifa.

L'esercito israeliano ha confermato l'arresto. Secondo la radio militare è stato fermato mentre cercava di raggiungere da Gaza City la zona meridionale della Striscia di Gaza, passando dal corridoio umanitario.

L'emittente ha aggiunto che viene adesso interrogato. Israele sostiene che sotto all'ospedale Hamas aveva approntato «un importante centro nevralgico» per lo svolgimento delle sue attività militari.

Abu Salmiya aveva detto all'AFP di aver ricevuto un «ordine» di evacuazione il 18 novembre dopo aver rifiutato un precedente ordine, mentre l'esercito israeliano ha affermato di aver evacuato centinaia di pazienti e sfollati da al-Shifa su «richiesta» dello stesso dottore.

