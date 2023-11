Nell'attacco al convoglio di ambulanze davanti all'ospedale di al-Shifa sarebbero morte almeno 15 persone e oltre 60 sarebbero rimaste ferite. (foto d'archivio) Keystone

Una fonte americana ha detto che «Hamas ha cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti da Gaza via Rafah, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri». Lo riportano i media israeliani.

La loro fonte ha riferito che «Hamas ha fornito all'Egitto e agli Stati Uniti una lista di persone ferite gravemente che volevano far evacuare insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire».

Stati Uniti ed Egitto hanno scoperto che «un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati».

La Mezzaluna Rossa palestinese ha condannato l'attacco da parte delle forze israeliane contro un convoglio di ambulanze partito dall'ospedale di al-Shifa di Gaza City verso il valico di Rafah, nel quale sono morte 15 persone e oltre 60 sono rimaste ferite.

Le ambulanze prese di mira dai missili

In un comunicato, l'organizzazione afferma che una delle sue ambulanze è stata colpita ieri «da un missile lanciato dalle forze israeliane» a circa 2 metri dall'ingresso dell'ospedale al-Shifa di Gaza City.

Un'altra ambulanza, appartenente al ministero della salute, è stata «è stata presa di mira direttamente» da un missile a circa un chilometro dall'ospedale, provocando feriti e danni.

La Mezzaluna rossa ha aggiunto che prendere di mira deliberatamente le équipe mediche costituisce «una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra, un crimine di guerra», scrive il «Guardian».

In una nota il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è detto «inorridito dall'attacco riportato a Gaza contro un convoglio di ambulanze fuori dall'ospedale al-Shifa. Le immagini dei corpi sparsi sulla strada fuori dall'ospedale sono strazianti», ha affermato aggiungendo che il conflitto «deve finire».

SDA