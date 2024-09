Il 7 ottobre Ahmed Wadiyya aveva supervisionato il massacro di 21 residenti e il rapimento di uno di loro dal villaggio di Netiv Ha'asara. Keystone

Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno reso noto di avere ucciso il comandante delle forze d'élite Nukhba di Hamas che ha guidato l'invasione del villaggio di Netiv Ha'asara il 7 ottobre.

Ahmed Wadiyya – ha detto l'esercito – è stato ucciso in un attacco aereo in cui sono morti otto membri di Hamas nei pressi dell'ospedale al-Ahli di Gaza City.

Wadiyya aveva assaltato la comunità israeliana arrivando con un parapendio e ha supervisionato il massacro di 21 residenti e il rapimento di uno di loro.

Egli era stato filmato mentre beveva Coca Cola nella casa di un uomo che aveva appena ucciso lanciandogli una granata mentre cercava di proteggere i suoi bambini.

La CNN: «Netanyahu ha fatto naufragare la ripresa dei negoziati»

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha fatto naufragare il tentativo dei mediatori di riprendere i negoziati per il cessate il fuoco e la presa degli ostaggi.

Lo ha detto alla CNN una fonte a conoscenza dei colloqui.

Secondo l'emittente americana, dopo l'assassinio di sei ostaggi israeliani da parte di Hamas nella Striscia di Gaza, i mediatori hanno lavorato per promuovere un accordo per Gaza ma Netanyahu, il quale ha sostenuto che Israele non lascerà mai il corridoio di Filadelfia, «ha affossato tutto con un solo discorso», ha affermato la fonte.

