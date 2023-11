Secondo il ministero della sanità della Striscia di Gaza è stata colpita una scuola trasformata in un campo improvvisato per sfollati. (immagine simbolica) Keystone

Almeno 20 persone sono morte nel bombardamento di una scuola nel nord di Gaza. Lo ha dichiarato il ministero della salute della Striscia, controllato da Hamas.

«Venti martiri e decine di feriti sono arrivati all'ospedale Al-Shifa di Gaza City dopo che è stata presa di mira direttamente una scuola trasformata in un campo improvvisato per sfollati nell'area di al-Saftawy, nel nord di Gaza», ha affermato il ministero della sanità della Striscia di Gaza in una nota. «Diversi colpi di carri armati sono caduti sulla scuola», ha aggiunto.

SDA