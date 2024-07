George Clooney

Appena qualche settimana fa, l'attore aveva invitato il presidente a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca dopo una serie di gaffe e interviste in cui era apparso confuso e disorientato.

Covermedia

George Clooney saluta con soddisfazione la scelta del presidente Joe Biden di rinunciare alla sua candidatura per le prossime elezioni. L'attore e regista ha ringraziato il politico per «aver salvato nuovamente la democrazia», rinunciando alla sfida contro Donald Trump per la Casa Bianca.

«Il presidente Biden ha mostrato cosa sia la vera leadership», ha dichiarato Clooney in un comunicato alla CNN. «Sta salvando ancora una volta la democrazia».

Clooney aveva esortato Biden a rinunciare alla candidatura qualche settimana fa, dopo il disastroso dibattito contro Trump e un'intervista con George Stephanopoulos, in cui il presidente, 81 anni, era apparso confuso e disorientato.

«Era stanco? Sì. Era influenzato? Forse. Ma i leader del nostro partito devono smetterla di dire a 51 milioni di persone di non aver visto quello che abbiamo visto», ha scritto Clooney in un editoriale pubblicato sul New York Times il 10 luglio. «Siamo tutti così terrorizzati dalla prospettiva di un secondo mandato di Trump che abbiamo deciso di ignorare ogni segnale di allarme».

Clooney dà il suo endorsement a Kamala Harris

Nel suo comunicato alla CNN, Clooney, tra i più influenti donatori democratici, ha dato il suo endorsement all'attuale vicepresidente Kamala Harris.

«Siamo tutti entusiasti di fare tutto ciò che possiamo per sostenere la vicepresidente Harris verso questo obiettivo storico».

Oltre a Clooney, Harris ha ricevuto l'endorsement di molte altre celebrità tra cui Jamie Lee Curtis, Charli XCX, Demi Lovato, Barbra Streisand e John Legend.

Nelle prime 24 ore, dopo la rinuncia di Biden, Harris ha ricevuto ben 81 milioni di donazioni per finanziare la sua campagna.

