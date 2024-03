Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente del Flixbus nei pressi di Lipsia. Lo riferisce l'agenzia Dpa citando un portavoce della polizia la quale precisa che l'autista alla guida non è tra le vittime.

Il Flixbus che si è schiantato sull'autostrada A9. Keystone

SDA

Secondo la compagnia di autobus, l'autista era al volante da quando aveva lasciato Berlino alle 08.00 e aveva rispettato tutti i tempi di guida e di riposo. Non sono stati forniti dettagli sullo stato di salute dell'uomo.

L'incidente è avvenuto «verso le dieci», ha precisato Flixbus in un comunicato in cui dichiara che «le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora note».

Undici persone sono state curate all'ospedale universitario di Lipsia, tra cui una persona grave ricoverata in terapia intensiva, come riferito da un portavoce del nosocomio nel pomeriggio.

Il bus ha percorso quasi 100 metri sul ciglio dell'autostrada a tre corsia più quella di emergenza prima di fermarsi di fianco tra cespugli e alberi, ricostruisce la Dpa.

La più grande rete di autobus a lunga percorrenza d'Europa

Flixbus, fondata a Monaco nel 2011, gestisce una rete di servizi di pullman a lunga percorrenza in Europa, America e Asia, ricorda il sito della BBC.

L'azienda Flix, sul proprio sito tedesco, si presenta come «fornitore di mobilità globale» che «dal 2013 ha cambiato il modo di viaggiare di milioni di persone in tutto il mondo con i marchi FlixBus e successivamente FlixTrain».

Nel definirsi una «combinazione unica di start-up tecnologica, società di e-commerce e operatore di trasporto tradizionale», Flix vanta una posizione di «leader di mercato in molte regioni con FlixBus» e «la più grande rete di autobus a lunga percorrenza d'Europa», creata «in un periodo di tempo molto breve».

