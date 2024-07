Gli esperti: «Una nuova tecnologia potrebbe rompere l'impasse in Ucraina». Ecco quale

Come nella Prima Guerra Mondiale, alcune tecnologie favoriscono i difensori a terra. Al giorno d'oggi le truppe non possono dispiegarsi inosservate a causa del gran numero di droni. Ma in futuro il problema è destinato a scomparire, e questo potrebbe portare a una svolta nella guerra in Ucraina.

Hai fretta? blue News riassume per te Finora i video in cui i droni eliminano altri droni dall'aria sono ancora relativamente rari.

Ma i droni hanno cambiato la guerra terrestre: le offensive a terra non sono quasi più possibili perché i concentramenti di truppe vengono individuati dai droni e combattuti dall'artiglieria.

Questa situazione cambierà solo quando i droni potranno abbattere altri droni nei combattimenti aerei, spiega un esperto militare.

Gli esperti si aspettano «una nuova era nei combattimenti aerei». Mostra di più

Le forze armate ucraine stanno facendo molto per respingere gli attacchi dei droni russi. Stanno persino utilizzando uno Yak-52 ad elica nella lotta contro Shaheed e altri, come mostra il video di un drone da ricognizione russo del produttore Zala.

Lo Yak-52 sembra svolgere questo lavoro con successo: le scritte sulla fiancata del velivolo mostrano che ha già abbattuto due Zala 421-16E e sei Orlan-10/30. Si tratta di droni da ricognizione russi.

A video of a Ukrainian Yak-52 flying to intercept a Russian drone has gone viral on social networks



A Ukrainian Yak-52 with a machine gun on board has fallen into the lens of the Russian reconnaissance drone Zala in the skies above Mykolaiv region.



The aircraft is used to… pic.twitter.com/TYmY1HDyIs — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2024

Ma i droni ucraini combattono anche gli oggetti volanti senza pilota del nemico: il 19 giugno, ad esempio, l'unità di droni Signum, che fa parte della 93esima Brigata Meccanizzata Indipendente, ha pubblicato una clip in cui un drone FPV toglie dal cielo uno Zala Lancet per attaccare obiettivi a terra.

Ma naturalmente questo gioco funziona anche al contrario: pure Mosca sperona oggetti volanti con droni FPV, dove FPV sta per First-Person View...

A small Russian FPV drone destroys a heavy Ukrainian “Baba-Yaga” drone with a ram.



Drone wars - what modern warfare consists of pic.twitter.com/LOOwapxuRr — senore_amore (@SenoreAmore) June 17, 2024

... oppure i piloti di Mosca lanciano granate sugli aerei nemici, in questo caso un grande esacottero Baba Jaga.

🇷🇺🇺🇦Drone wars: A Russian drone sneaks up on a Ukrainian Baba Yaga drone and destroys it by dropping bombs from above. pic.twitter.com/jGydY2LXIS — Aussie Cossack (@aussiecossack) May 31, 2024

Droni che combattono altri droni in aria? Chi «decollerà» per primo in questo campo è probabile che ottenga un vantaggio che potrebbe potenzialmente cambiare il corso della guerra in Ucraina.

Come nella Prima Guerra Mondiale

Un veterano danese, che ora insegna all'Accademia Nazionale di Difesa di Copenaghen, Anders Puck Nielsen, spiega il perché di questa situazione. I droni sono una delle ragioni principali per cui il fronte è così congelato.

Un pilota di droni ucraino in missione nell'oblast' di Zaporizhia in ottobre. Keystone

La situazione è paragonabile a quella della Prima Guerra Mondiale: i nuovi sviluppi militari, come la mitragliatrice o l'artiglieria più precisa, avrebbero favorito i difensori di allora. Questo indebolimento dell'offensiva portò allo stallo che conosciamo dalla storia. Solo l'invenzione del carro armato ha cambiato la situazione.

L'esperto militare spiega che la parte difensiva ha un vantaggio anche nella guerra di terra: combatte da postazioni preparate e può predisporre ostacoli o campi minati. Per questo motivo la regola empirica è che l'attaccante deve avere una superiorità almeno tripla rispetto al difensore.

«Combinazione efficiente di droni e artiglieria»

Questo è in contrasto con la guerra navale e aerea, dove l'attaccante è in vantaggio: «Chi spara per primo di solito vince la battaglia». Ma nel combattimento terrestre, l'offensiva ha un grande vantaggio: l'elemento sorpresa. L'attaccante decide quando e dove si combatte.

Rare footage of air combat between drones. In this fight, the operator of a Ukrainian drone rams an enemy UAV, which falls into the snow and explodes.💥 #UkraineWarNews #UkraineWar #UkraineRussianWar #RussialsATerroristState pic.twitter.com/8mdsbyGwV7 — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) January 16, 2024

Ma non si può più parlare di sorpresa da quando entrambe le parti in guerra hanno riempito i cieli dell'Ucraina di droni da ricognizione: questi sono in parte responsabili del fallimento dell'attuale attacco russo su larga scala alla regione di Kharkiv e del fallimento dell'offensiva estiva ucraina del 2023.

«In Ucraina abbiamo una combinazione estremamente efficiente di droni e artiglieria, perché significa avere capacità di ricognizione e potenza di fuoco», afferma il danese. Radunare le truppe in modo poco visibile? È ormai impossibile in questa guerra. Quindi tutti i vantaggi sono per il difensore, e il fronte si blocca.

«Una nuova era nel combattimento aereo»

Per cambiare la situazione, bisognava attaccare la potenza di fuoco o gli aerei da ricognizione. È così che la Russia è riuscita ad avanzare per l'ultima volta quando all'Ucraina mancavano le munizioni per l'artiglieria, ricorda il 44enne. Non appena sono ripresi i rifornimenti dagli Stati Uniti, non si è mosso nulla neanche sul fronte.

Ukraine Situation Report: Drone-On-Drone Aerial Engagements Ramp-Up



Aerial drone air-to-air combat is heating up with Ukraine pivoting to using its first person-view drones to swat Russian drones out of the sky.



Story: https://t.co/zRJn5a8Pa1 — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) June 19, 2024

Ora Kiev vuole affrontare l'altro elemento di questa equazione, e sta lavorando a soluzioni in cui i droni intercettano altri droni in aria. «Questa è potenzialmente una tecnologia che potrebbe rompere lo stallo che vediamo sul campo di battaglia, perché è una contromisura alla tecnologia che favorisce il difensore», analogamente alla comparsa dei carri armati dal 1916 in poi.

Anche Scientific American vede «una nuova era nei combattimenti aerei», perché i droni stanno iniziando a farsi fuori dal cielo. A volte si scontrano l'uno con l'altro, altre volte paralizzano gli aerei del nemico con delle reti. «È qualcosa che non abbiamo mai visto prima», afferma Caitlin Lee del Mitchell Institute for Aerospace Studies di Arlington, in Virginia.

LongShot Air-To-Air Combat Drone Bid Won By General Atomics - The Drive https://t.co/qji2INy4IB pic.twitter.com/zVSAS73PdO — 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) September 11, 2023

Ma è probabile che le cose cambino presto: se i droni anti-drone prevarranno e non sarà possibile prendere contromisure, ci sarà di nuovo movimento in prima linea.

L'intera vicenda è il segno di uno sviluppo che porterà in ogni caso a un futuro in cui non saranno più gli uomini a combattere tra loro, ma le macchine che gli uomini hanno costruito a questo scopo.