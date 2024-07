I soldati ucraini della 24esima brigata meccanizzata che sparano con un obice semovente in una località sconosciuta vicino al città in prima linea di Chasiv Yar, nel Donetsk. KEYSTONE/EPA/24TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE

Le truppe di Mosca continuano ad avanzare nell'est dell'Ucraina, che reagisce con una pioggia di decine di droni kamikaze sulle regioni frontaliere russe, alcuni dei quali provocano anche vittime civili.

SDA

Mentre a Kiev i servizi di intelligence annunciano di avere sventato un piano di «provocatori» per occupare la sede del Parlamento con un'azione clamorosa volta a «minare la situazione socio-politica ucraina». E il presidente Volodymyr Zelensky lamenta che gli Stati Uniti non sono pronti ad accogliere l'Ucraina nella Nato perché temono di irritare Vladimir Putin.

Il ministero della Difesa russo ha detto che le forze di Mosca si sono impadronite nelle ultime 24 ore di un villaggio nella regione di Kharkiv, Stepovaya Novosyolovka, e di uno in quella di Donetsk, Novopokrovskoye. Domenica era stata annunciata la conquista di altri due villaggi, entrambi nel Donetsk.

Le difese aeree russe, ha aggiunto il ministero, hanno abbattuto durante la notte tra domenica e lunedì un totale di 36 droni kamikaze ucraini nelle regioni di Bryansk, Kursk e Belgorod.

Secondo il governatore di quest'ultima regione, Vyacheslav Gladkov, un velivolo senza pilota ha colpito tuttavia un'auto su cui viaggiava una famiglia, uccidendo una bambina di quattro anni e ferendo quattro suoi familiari.

Un altro civile, aggiunge il governatore, è rimasto ucciso in un bombardamento ucraino che ha colpito il territorio di un'azienda agricola nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, nel distretto di Shebekino.

La SBU ha sventato il piano di un gruppo di «attivisti» civici

Sull'altro fronte, fonti locali ucraine hanno reso noto che almeno due persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento russo sulla città di Ukrainsk, nella regione di Donetsk.

Mentre sette sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un attacco russo con missili balistici sulla città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centro-orientale.

Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha nel frattempo detto di avere sventato il piano di un gruppo di «attivisti» civici per dare l'assalto alla Verkhovna Rada, cioè il Parlamento. Secondo la stessa fonte, il gruppo era guidato dal co-fondatore di una ong nota per le sue azioni anti-ucraine dal 2015.

Per fare proseliti, gli organizzatori avrebbero dovuto tenere un'assemblea presumibilmente pacifica nel centro della capitale, spiega sempre il servizio di sicurezza, aggiungendo che il gruppo progettava di diffondere informazioni sui «disordini» a Kiev attraverso canali nazionali ed esteri. La Sbu afferma di avere trovato anche armi e munizioni durante perquisizioni nelle residenze dei membri del gruppo.

Gli Stati Uniti «hanno paura di irritare Vladimir Putin»

Ma a turbare i sonni di Zelensky vi sono quelle che denuncia come le incertezze dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, nell'appoggio all'Ucraina nel conflitto.

In un'intervista al giornale americano Philadelphia Inquirer, il presidente mette in dubbio che l'obiettivo di Washington sia aiutare Kiev a riprendere il controllo di tutto il territorio occupato dai russi e afferma che gli Stati Uniti non sono ancora pronti per fare entrare l'Ucraina nella Nato.

Kiev non sarà invitata al vertice dell'Alleanza a Washington in programma dal 9 all'11 luglio perché gli Stati Uniti «hanno paura di irritare Vladimir Putin», afferma Zelensky.

Secondo il presidente ucraino, Washington teme ancora di mettere l'Ucraina in condizioni di riportare una vera vittoria contro la Russia. «Tutti hanno ancora paura che la Russia si spacchi, tutti hanno paura di quello che succederà alla Russia senza Putin», ha concluso.

SDA