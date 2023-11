I civili ucraini sono stati detenuti dalle truppe russe anche in questa cella della stazione di polizia della città di Balakliia. IMAGO/Kyodo News

Nella città ucraina di Balakliia, le truppe russe avrebbero usato metodi di tortura terribili. Una commissione d'inchiesta sta ricostruendo quanto successo basandosi, tra le altre cose, sulle testimonianze.

La città ucraina di Balakliia è stata nelle mani degli occupanti russi per sette mesi.

Le truppe di Mosca avrebbero trattenuto 200 civili, tra cui 30 donne. Almeno 150 uomini sono stati torturati, una donna è stata violentata e sette persone sono state uccise.

I testimoni raccontano le presunte atrocità commesse dai soldati del Cremlino.

Nel 2022, la città ucraina di Balakliia è stata nelle mani degli occupanti russi per sette mesi. In quel periodo le torture - e persino gli omicidi - sarebbero stati all'ordine del giorno.

Il «Guardian» ha esaminato un rapporto dell'oblast' di Kharkiv, di cui Balakliia fa parte, ha sentito l'autorità investigativa ucraina che vuole accusare i russi in questione di crimini di guerra e ha parlato con diverse presunte vittime.

Sono emerse cose sconvolgenti: 200 civili, tra cui 30 donne, sono stati arrestati dalle truppe russe e almeno 150 uomini sono stati torturati, una donna è stata violentata e sette persone sono state uccise.

La commissione d'inchiesta indaga sui metodi di tortura

«Durante la nostra indagine, abbiamo visto come gli invasori abbiano inflitto sofferenze incredibili ai prigionieri», racconta al «Guardian» Maksym Blokhin, uno dei capi della commissione d'inchiesta. «Hanno usato cavi elettrici, manganelli di gomma, martelli o armi da fuoco».

Le truppe russe hanno sistematicamente arrestato i civili e li hanno «braccati». Ivan Kovryga, ad esempio, era su una lista russa perché era un ex poliziotto. È stato catturato nonostante avesse iniziato a lavorare come meccanico anni prima del conflitto.

«All'inizio della guerra, ho distribuito latte gratis ai residenti di Balakliia perché molti durante l'occupazione soffrivano la fame», ha raccontato. «Il 19 aprile dello scorso anno, i russi mi hanno fermato a un posto di blocco. Dopo aver controllato il mio passaporto, mi hanno puntato le armi contro dicendomi che il mio viaggio finiva qui».

Chiuso in cantina per cinque giorni

L'ucraino ha poi vissuto l'inferno. Già prima del primo interrogatorio è stato legato a una sedia e picchiato.

«Mi hanno chiesto le posizioni delle truppe ucraine e di confessare che avevo tradito le posizioni russe nel mio Paese», ha raccontato Kovryga. «Ho spiegato loro che non ero più un poliziotto, ma non mi hanno creduto e hanno continuato ad aggredirmi».

Per cinque giorni è stato rinchiuso in una cantina. Una notte, i soldati lo avrebbero condotto in una foresta vicina con un sacco in testa. Lì gli avrebbero tirato addosso una pala.

«Mi hanno detto: ‹Inizia a scavarti la fossa›», ricorda l'ex poliziotto. «Li ho pregati di lasciarmi parlare di nuovo con mia madre o mia moglie. Ma mi hanno detto di no. Non credo che volessero uccidermi. Era solo un gioco per spaventarmi. Si sono divertiti».

In seguito, racconta, è stato torturato con le scosse elettriche provenienti da una radio convertita: «Sapevo che il mio corpo non avrebbe resistito a lungo». Dopo 10 giorni di dolore e umiliazione, è stato finalmente rilasciato.

Donne torturate in modo diverso dagli uomini

Anche Albina Strelec è stata trattenuta dalle truppe russe. Secondo lei, le donne catturate sono state torturate in modo diverso dagli uomini.

«Ci hanno torturato psicologicamente», ha detto. «Ci hanno detto che non saremmo mai state rilasciate». Nella loro cella, avrebbero anche sentito le grida di dolore degli uomini.

In un caso, avrebbe ascoltato lo stupro di gruppo di una donna ucraina da parte delle truppe russe: «La sentivo urlare per farli smettere». Strelec ha trascorso 16 giorni in queste condizioni.

Responsabile il tenente colonnello «Granit»

Secondo il «Guardian» e la Reuters, al comando delle truppe russe c'era il tenente colonnello russo Valery Sergeyevich Buslov, noto con il soprannome di «Granit».

Lui e 374 dei suoi soldati sono stati smascherati dalle indagini delle autorità ucraine. L'8 settembre 2022, la città è stata riconquistata dalle truppe di Kiev. Poco dopo, è iniziato il lavoro di Maksym Blokhin e della sua squadra.

«Vogliamo vincere la guerra e portare questi uomini alla loro giusta punizione», ha dichiarato Blokhin.

Buslov è fuggito nella città russa di Kaliningrad. All'agenzia di stampa Reuters ha negato di essere mai stato a Balakliia.

Secondo il Guardian, tuttavia, ci sono circa un centinaio di documenti provenienti da lì che portano la sua firma. Più di mille dichiarazioni di testimoni proverebbero che era presente durante le atrocità.