I soldati ucraini devono combattere duramente per ogni metro quadrato di terreno. La Russia ha più materiale e spesso schiera più soldati. Una preparazione precisa all'attacco è essenziale per la sopravvivenza.

Per l'avanzata dei soldati ucraini nella riconquista dei territori occupati, ogni passo deve essere giusto. La 3ª brigata d'assalto ucraina sta combattendo proprio al fronte.

«Quando difendiamo la nostra posizione, siamo a 50-60 metri dal nemico. Quando attacchiamo, siamo di fronte al nemico», dice Ivan (26 anni). È venuto con il suo compagno Roman (24 anni) a Kostyantynivka, a circa 20 chilometri dall'assediata Bachmut.

Iwan (26 anni, a sinistra) e Roman combattono in prima linea. dpa/Oliver Welken

Le esplosioni dei combattimenti si sentono qui solo come un rombo cupo, quasi come un temporale lontano. Roman e Iwan, due giovani ragazzi con la barba folta, sono stati incaricati dall'esercito di parlare e di raccontare le insidie e i trucchi degli scontri a fuoco.

Il loro compito nella guerra, che dura da quasi due anni, è quello di respingere le truppe russe nella zona di Bachmut, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, superando campi minati e le trappole per carri armati e sfondando le posizioni nemiche.

Anche i russi «stanno imparando»

Prima dell'attacco ci sono briefing dettagliati: ogni passo viene spiegato dal comandante della compagnia e dalla «spia». Il campo di battaglia viene ricostruito in una scatola fino ai dettagli del paesaggio. Poi vengono assegnati i compiti. Alcuni di loro pregano ancora, dice Roman.

Roman è un credente: il tatuaggio ha lo scopo di proteggerlo. dpa/Oliver Welken

Gli avversari russi non devono essere sottovalutati, «anche loro stanno imparando», dice Roman. Il nemico ha unità molto ben equipaggiate «che si arrendono solo quando gli si spara».

Con la loro superiorità dovuta all'artiglieria i russi hanno reso la vita estremamente difficile ai fanti ucraini, che hanno dovuto farsi strada attraverso terreni minati, nelle aree forestali e nella guerriglia urbana.

Molte cose sono successe prima dell'assalto

Altri uomini come Jewhen (55 anni) rendono possibile la precisione dei macchinari militari. Il capitano dall'aspetto gioviale, da lupo di mare, guida squadroni di veicoli di artiglieria da ricognizione e, durante una pausa nella piccola città di Kramatorsk, continua a controllare il suo cellulare per vedere se viene chiamato.

I suoi soldati individuano cannoni russi, carri armati nascosti o soldati nelle loro posizioni nella zona a sud di Bachmut e danno le loro posizioni per il fuoco dell'artiglieria amica. Il nemico fa di tutto per ostacolare la ricognizione, come dice l'ufficiale.

Ma all'imbrunire, quando la luce è già scarsa ma l'attrezzatura per la visione notturna non fornisce ancora un'immagine chiara, c'è una stretta finestra di opportunità.

Gli osservatori si avvicinano ai loro nascondigli che si affacciano sul campo di battaglia e riferiscono ciò che vedono. Vengono installate telecamere con immagini in diretta, vengono impiegati droni. La visuale si estende quindi ben oltre il campo visivo.

Guidare lungo il fronte in un'auto poco appariscente

«Il mio compito è monitorare lo spazio di battaglia in modo olistico», dice Jewhen. I tre metodi di osservazione sono i suoi «sensori».

Lui stesso si muove lungo il fronte in un'auto poco appariscente, ma è stato individuato. Racconta di essersi riparato in una buca nel terreno mentre intorno a lui esplodevano granate. Anche la metà degli operatori dei droni ha riportato ferite, ha detto.

«Siamo più bravi con i colpi di precisione, ma con il nemico è la massa delle persone. E sono accecati dalla propaganda», è convinto. «Abbiamo visto ufficiali russi costringere i loro uomini al fuoco anche se la situazione era disperata e avrebbero potuto arrendersi».

Basta un autobus VW o un camioncino per mobilitare una squadra di droni in modo discreto. In pochi minuti, tre soldati hanno installato un drone Leleka e la postazione di controllo alla periferia della città di Kramatorsk. Due di loro hanno una formazione militare di base.

Operatori di droni con joystick e computer

«A distanza ravvicinata voliamo con il joystick, più a distanza controlliamo con il computer», dice Volodomyr (31 anni), il loro ufficiale. È a capo di una squadra di droni della 56ª Brigata ucraina. Sugli schermi sono visibili una mappa e la posizione del drone.

Un soldato ucraino controlla un drone Leleka che può rimanere in aria fino a un'ora e mezza. dpa/Oliver Welken

L'immagine della telecamera viene trasmessa in diretta e anche registrata per una valutazione più precisa in un secondo momento. Volodomyr indossa abiti civili e potrebbe passare per un geometra se non fosse per la pistola alla cintura.

Il drone può volare per un'ora e mezza e percorrere più di 80 chilometri. I suoi motori elettrici sono silenziosi, eppure le unità russe possono tecnicamente individuare il velivolo non appena decolla.

Molti droni vengono abbattuti, dicono i soldati. Dopo 100 voli devono essere revisionati.

Successi a sud di Bachmut

Un paio di mesi fa il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che ci sono stati visibili successi ucraini nella battaglia per Bachmut. La riconquista dei villaggi di Klishchiyivka e Andriyivka a sud della città avvicina le truppe ucraine a una delle principali vie di approvvigionamento degli occupanti russi.

Inoltre, la difesa russa di Bachmut è stata indebolita dopo che le truppe aeree russe sono state trasferite sul fronte di Zaporizhzhya, nell'Ucraina meridionale. Tuttavia, agli ucraini mancano le munizioni per l'artiglieria e i mortai. Non hanno accesso a una forza aerea pienamente funzionante che possa intervenire nelle battaglie a fianco delle truppe di terra o, in una certa misura, appiattire tutto in anticipo.

Tuttavia, molti soldati ucraini sono fiduciosi nella vittoria, sostenuti anche dai Paesi occidentali. Si sente spesso dire che le forze armate russe combattono stupidamente e bruciano i propri soldati. Nell'esercito ucraino il termine «tempesta di carne» è usato con disprezzo in questo senso.

In inverno sarà più difficile

Per l'ulteriore battaglia per Bachmut, la 22esima brigata ucraina si allena al fuoco notturno con un carro armato principale vicino a Kostyantynivka. L'equipaggio del T-72 viene istruito e spara due proiettili a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, che colpiscono una collina di fronte.

Ultime istruzioni prima dell'esercitazione di tiro notturno con il T-72. dpa/Oliver Welken

La brigata è stata costituita da poco, circa un anno fa. La fanteria e il personale erano in Germania per l'addestramento. Sono stati addestrati nei campi utilizzati dalle forze americane in Baviera.

Il volto del tenente colonnello Wassyl (49 anni) è sporco di sudore e polvere. Segue con attenzione le domande, ma non vuole divulgare alcun dettaglio rilevante per la sicurezza.

Quello che è chiaro, dice, è che il tempo ha un impatto, se d'estate la vegetazione è fitta «In autunno e inverno scompare. Siamo più facili da individuare e dobbiamo scavare più a fondo».

Cosa succederà dopo? Wassyl fa spallucce. «Qui non si possono fare previsioni».