Le sanzioni riguardano in particolare "il programma missilistico e di droni, le entità che sostengono il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e il ministero della difesa iraniano". Keystone

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni conto l'Iran dopo l'attacco ad Israele. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan.

SDA

«A seguito dell'attacco senza precedenti dell'Iran contro Israele, il presidente Biden si è coordinato con gli alleati e i partner del G7 per imporre nuove sanzioni», si legge nella nota di Sullivan.

Le misure colpiranno in particolare «il programma missilistico e di droni, le entità che sostengono il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e il ministero della difesa iraniano».

Gli Stati Uniti, inoltre, «continueranno a lavorare attraverso il Dipartimento della difesa e il Comando centrale per rafforzare ed espandere ulteriormente la difesa aerea e missilistica in tutto il Medio Oriente» e non «esiteranno ad agire, in coordinamento con alleati e partner in tutto il mondo, per ritenere il governo iraniano responsabile delle sue azioni dannose e destabilizzanti».

SDA