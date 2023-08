Sostenitori della giunta golpista manifestano contro la presenza francese nel paese africano. Keystone

La giunta al potere in Niger ha inviato una lettera chiedendo di lasciare il Paese entro 48 ore solo all'ambasciatore di Francia a Niamey, Sylvain Itte: lo comunica il ministero degli Esteri nigerino.

Il ministro ha smentito che lettere analoghe siano state mandate agli ambasciatori di Stati Uniti, Germania e Nigeria, come da notizie circolate nella serata di ieri.

«Si tratta di informazioni false – si legge nella nota – il provvedimento riguarda solo l'ambasciatore francese, dichiarato persona non grata».

Il comunicato spiega che il Niger «eserciterà le sue prerogative» secondo la convenzione di Vienna del 1961 per far partire l'ambasciatore Itte se non rispetterà il limite delle 48 ore.

SDA