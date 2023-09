La tempesta ha colpito duramente la Grecia centrale: nell'unità periferica della Magnesia occidentale sono stati registrati quasi 400 mm di pioggia in 30 ore. Keystone

Una donna è stata trovata morta nella zona di Paltsi, non lontano dalla città di Volos, nella Grecia centrale, a seguito della tempesta «Daniel» che sta colpendo il paese per il secondo giorno consecutivo.

Secondo il sito di «Kathimerini», la donna di 87 anni è stata trovata in un torrente in piena. Si tratta della seconda vittima del maltempo, dopo che un uomo è morto ieri sempre nei pressi di Volos, a sua volta travolto da un torrente.

La tempesta ha colpito duramente la Grecia centrale: nell'unità periferica della Magnesia occidentale sono stati registrati quasi 400 mm di pioggia in 30 ore, ha reso noto meteo.gr.

Il sindaco della città di Volos, Achilleas Mpeos, ha descritto all'emittente Ant «una situazione di guerra: stiamo combattendo per ripristinare la fornitura di elettricità e acqua», ha dichiarato.

Scene di devastazione sono state registrate anche nell'isola di Sciato (Skiathos in greco), nota meta turistica nell'arcipelago delle Isole Sporadi, dove molti viaggiatori si sono riparati nell'aeroporto, in attesa di un volo per tornare a casa, come raccontato dai media greci.

Il maltempo ha colpito anche l'isola di Evia, la seconda più grande della Grecia, dove nella zona orientale i fiumi sono straripati danneggiando le case e le infrastrutture.

La tempesta si sta spostando verso ovest, e le autorità greche hanno ordinato l'evacuazione di alcuni centri abitati nei pressi della città di Karditsa e dell'unità periferica della Ftiotide.

SDA