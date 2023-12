Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (foto d'archivio) Keystone

Per la prima volta da quando è in carica, Antonio Guterres ha invocato per la guerra a Gaza l'articolo 99 della Carta Onu.

Questo consente al segretario generale di portare all'attenzione del Consiglio di sicurezza qualsiasi questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e sicurezza internazionale.

Guterres «esorta i membri del Consiglio a fare pressione per evitare una catastrofe umanitaria e lancia un appello affinché venga dichiarato un cessate il fuoco umanitario».

Guterres si aspetta che «l'ordine pubblico crolli presto completamente a causa delle condizioni disperate» di Gaza. Le condizioni umanitarie nel contesto della guerra tra Israele e Hamas si stanno «rapidamente deteriorando fino a diventare una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro insieme», ha scritto il segretario generale dell'Onu in una lettera al presidente del Consiglio di sicurezza.

«Un simile risultato deve essere evitato a tutti i costi». Quindi, ha affermato che «il sistema sanitario a Gaza è al collasso», e «non esiste una protezione efficace per i civili» e «nessun luogo è sicuro a Gaza».

