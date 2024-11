Antonio Guterres a Baku. Keystone

«Nel 2024 la distruzione del clima è stata un'opera magistrale. Biodiversità cancellata nei mari sempre più caldi; lavoratori distrutti dal caldo insopportabile; inondazioni che hanno devastato intere comunità; siccità che ha bruciato i raccolti».

È il tragico quadro descritto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione del vertice sul clima Cop29 in corso a Baku in Azerbaigian.

«Tutti questi disastri – sostiene Guterres – sono aggravati dal cambiamento climatico provocato dall'uomo. Abbiamo bisogno di una decisiva azione sul clima e ne abbiamo bisogno adesso».

