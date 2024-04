Mentre la guerra prosegue, le condizioni di vita per i Palestinesi a Gaza si fanno sempre più difficili. Keystone

Il Ministero della Sanità di Hamas ha annunciato oggi un nuovo bilancio di 34.388 morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre.

SDA

In 24 ore sono stati registrati almeno 32 morti in più, secondo un comunicato stampa del ministero che riporta 77.437 feriti in oltre 200 giorni di guerra.

Mentre proseguono gli scontri in Cisgiordania e a Gaza, è di oggi la notizia che la Cina ospiterà colloqui tra Hamas e Fatah (il partito del presidente Abu Mazen) sulla riunificazione palestinese. Questa di Pechino è la seconda riunione delle fazioni palestinesi incentrata sulla riunificazione, la prima si è svolta diverse settimane fa a Mosca.

Intanto, una nave della Marina militare britannica, la «Cardigan Bay», è salpata da Cipro alla volta di Gaza, dove ospiterà centinaia di addetti statunitensi impegnati nelle ultime fasi della costruzione del molo galleggiante di emergenza che dovrà accogliere gli aiuti umanitari via mare per la Striscia.

Stando al ministero della Difesa di Londra, è «fondamentale stabilire nuove rotte per far arrivare gli aiuti umanitari vitali alla gente di Gaza e il Regno Unito continua ad avere un ruolo guida nella consegna del sostegno». Il molo in via di costruzione potrà accogliere fino a 90 carichi al giorno, e fino a 150 a pieno regime.

SDA