Un militante palestinese tiene in mano la bandiera di Hamas (foto d'archivio) Keystone

Il gruppo militante palestinese Hamas ha condannato oggi gli attacchi americani in Iraq e Siria, affermando che Washington ha versato «benzina sul fuoco» in Medio Oriente.

Gli Stati Uniti «hanno la piena responsabilità delle ripercussioni di questo attacco aggressivo contro Iraq e Siria», ha affermato il gruppo in un comunicato. «Coloro che gettano benzina sul fuoco, vi assicuriamo che la regione non troverà stabilità, né pace finché l'aggressione sionista (israeliana), i crimini genocidi e la pulizia etnica del popolo palestinese nella Striscia di Gaza non cesseranno», prosegue la nota.

SDA