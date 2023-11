Esplosioni a Gaza Keystone

«La nostra posizione sul dossier prigionieri è stata chiara fin dall'inizio. E si riferisce ad un completo scambio di prigionieri». Lo ha detto, ripreso dai media isareliani, Osama Hamdan alto esponente di Hamas dal Libano.

Hamdan ha così escluso le voci su negoziati per uno scambio parziale tra ostaggi e detenuti della fazione nelle carceri israeliane. Inoltre ha spiegato che i negoziati riguardo gli ostaggi con passaporto straniero in mano di Hamas corrono in parallelo ma sono «ostacolati» da Israele.

SDA