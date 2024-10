La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata alla Casa Bianca Kamala Harris Keystone

Donald Trump «rappresenta il fascismo». Lo ha detto Kamala Harris in un'intervista al popolare programma radiofonico di Detroit The Breakfast Club.

SDA

Harris si è detta convinta che alla fine batterà Donald Trump. «Vincerò le elezioni, le vincerò», ha detto la vice presidente in un'intervista. «Ma è una corsa serrata e quello che è in gioco è profondo e storico», ha aggiunto. Quando poi le è stato contestato di essere sempre troppo «fedele alla sceneggiatura» la candidata democratica ha risposto che «si chiama disciplina».

Donald Trump «è un debole e inadatto alla presidenza», ha detto Harris. «È un segno di debolezza sminuire le nostre forze armate, è un segno di debolezza voler accontentare i dittatori. È un debole e inadatto alla presidenza».

Harris ha risposto poi alle accuse di aver perseguito in modo sproporzionato gli afroamericani quando era procuratore di San Francisco. La vice presidente ha affermato di essere stata «uno dei procuratori più progressisti» sui casi di marijuana e che se sarà eletta alla Casa Bianca lavorerà per depenalizzarla, perché è consapevole di come le politiche passate sulla droga leggera ha danneggiato alcune popolazioni, in particolare gli afroamericani.

