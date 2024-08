Diventata la prima donna di colore a guidare un ticket presidenziale, Kamala Harris plasma lo staff della sua campagna ingaggiando nuovi consiglieri da inserire nell'apparato ereditato da Joe Biden dopo il suo ritiro dalla corsa. Un team che diventa sempre di più obamiano.

L'ex presidente Barack Obama parla con la vicepresidente Kamala Harris durante un evento sull'Affordable Care Act, nella East Room della Casa Bianca a Washington, il 5 aprile 2022. KEYSTONE

SDA

L'ultimo in arrivo è David Plouffe, ex alto consigliere di Barack Obama (campaign manager nel 2008 e senior adviser alla Casa Bianca nel 2012).

Nel suo nuovo ruolo, non ancora ben definito, Plouffe interromperà il suo podcast settimanale, The Campaign Managers, condotto insieme all'ex campaign manager di Trump Kellyanne Conway.

Gli sarà consentito di mantenere i clienti del settore privato esistenti, ma porrà fine al suo rapporto di consulenza con TikTok.

In arrivo anche Elizabeth M. Allen, una veterana della diplomazia Usa ed una operativa politica, che si è dimessa da sottosegretario di Stato per assumere un ruolo senior nella campagna di Harris: sabato diventa il capo di gabinetto del 'running mate' (il candodato vicepresidente), la cui scelta è attesa nei prossimi giorni.

Allen è stata vicedirettrice delle comunicazioni alla Casa Bianca con Obama dal 2015 al 2016 e, prima di allora, è stata assistente alle comunicazioni del vicepresidente Joe Biden. Durante la campagna del 2020, è stata direttrice delle comunicazioni per le operazioni della Harris.

Plouffe e Allen sono gli arrivi più importanti tra quelli annunciati recentemente dalla campagna della candidata presidenziale dem.

Tra gli altri, il consigliere politico Brian Nelson, il guru dei messaggi Stephanie Cutter, lo stratega organizzativo Mitch Stewart, il sondaggista Terrance Woodbury e il consigliere per le comunicazioni Jen Palmieri, che lavorerà per il first gentleman Doug Emhoff.

La maggior parte di loro ha avuto ruoli precedenti nelle campagne o nell'amministrazione di Obama.

SDA