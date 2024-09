Il leader di Hamas Yahya Sinwar. (foto d'archivio) sda

Il centro del conflitto mediorientale, mentre a Gaza continua un'emergenza umanitaria senza precedenti, si sposta verso nord, con Israele che allarga sempre più il fronte verso Cisgiordania, Libano e Siria, e gli Hezbollah libanesi sono sempre più coinvolti nello scontro.

SDA

L'aeronautica militare israeliana ha colpito oggi in modo massiccio vari obiettivi attribuiti agli Hezbollah in Libano (con almeno un morto e 7 feriti, tra cui 4 bambini secondo Beirut) e altri nel sud della Siria dove, secondo il New York Times, domenica scorsa Israele avrebbe usato anche forze speciali per distruggere un impianto per la produzione di missili di Hezbollah vicino al confine libanese, facendo vittime.

Venerdì mattina, in risposta all'attacco israeliano di ieri su Kfar Joz, nel sud del Libano e nel quale sono stati uccisi due combattenti di Hezbollah e un bambino, il movimento filoiraniano ha attaccato una base israeliana in Galilea.

In una nota ha affermato di aver lanciato uno «sciame di droni» sulla base Filon a sud-est di Safed, che a loro dire ospita «il quartier generale della 210/a divisione» dell'esercito israeliano. Sostenendo peraltro di aver «causato vittime», circostanza negata da Israele.

Sinwar ringrazia il leader degli Hezbollah per il sostegno

Il capo di Hamas, Yahya Sinwar, ricercato numero uno di Israele, avrebbe inviato nei giorni scorsi al leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, una lettera di ringraziamento e di apprezzamento per il sostegno dato dall'organizzazione filoiraniana libanese dall'inizio della guerra contro Israele.

«La beata processione dei martiri – si legge nella missiva secondo i media israeliani, che citano l'emittente libanese filo-Hezbollah al-Mayadeen – crescerà in forza e in potenza nella lotta contro l'occupazione nazi-sionista», avrebbe scritto il leader di Hamas, e s'impegna a combattere il «progetto sionista» insieme al resto del cosiddetto asse della resistenza anti-Israele «fino a quando l'occupazione non sarà sconfitta e spazzata via dalla nostra terra e il nostro Stato indipendente con piena sovranità non sarà stabilito con Gerusalemme come capitale».

Non si placano gli attacchi israeliani in Cisgiordania

Non si placano intanto gli attacchi israeliani in Cisgiordania, dove un cecchino avrebbe colpito un membro dello staff dell'Urwa, l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi da tempo nel mirino di Israele che accusa la presenza tra le sue fila di affiliati di Hamas.

La Cisgiordania – ha denunciato l'agenzia, che intanto ha completato con grande fatica la prima fase di un programma antipolio tra i bambini di Gaza – «sta vivendo livelli di violenza senza precedenti, mettendo a rischio le comunità».

A Gaza, secondo l'agenzia palestinese Wafa, oggi sono morti almeno 6 civili in raid israeliani su Rafah e Nuseirat. Mentre a Istanbul è arrivata la salma dell'attivista turca-americana uccisa durante una protesta in Cisgiordania e domani si terranno i funerali.

A Tel Aviv i parenti degli ostaggi vogliono la restituzione dei loro cari

A Tel Aviv intanto i parenti degli ostaggi continuano a reclamare un cessate il fuoco e la restituzione dei loro cari, mentre anche la Cina, con il ministro della Difesa Dong Jun, ha affermato che «i colloqui di pace e la soluzione politica sono l'unica soluzione» in Palestina come in Ucraina.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha invece riunito alla Moncloa i ministri del Gruppo di contatto arabo-islamico per Gaza alla quale ha partecipato anche l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue uscente, Josep Borrell.

«La comunità internazionale deve fare un passo decisivo verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente», ha detto Sanchez, basata sulla soluzione a due Stati. Il Cile infine si è associato all'iniziativa promossa dal Sud Africa contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia per presunto genocidio.

