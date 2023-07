Il figlio del presidente Joe Biden, Hunter. Keystone

Hunter Biden si è dichiarato colpevole di non aver pagato le tasse nel 2017 e nel 2018 davanti alla giudice Maryellen Noreika, nominata da Donald Trump, in un tribunale del Delaware. Lo riporta la CNN.

In base all'accordo con le autorità statunitense, il 53enne primogenito dovrebbe anche ammettere di aver mentito sulla sua dipendenza dalle droghe per acquistare un'arma.

È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che il figlio di un presidente in carica si dichiara colpevole di un reato, seppur minore, e che quasi sicuramente non sarà punito con il carcere.

Il patteggiamento concordato dagli avvocati di Hunter e i procuratori per evitare il carcere al first son è a rischio. Dopo che il figlio del presidente ha espresso l'intenzione di dichiararsi colpevole per due reati fiscali, infatti, la giudice Maryellen Noreika, nominata da Donald Trump, ha messo in discussione l'intesa puntualizzando che non gli garantisce l'immunità anche nelle altre inchieste a suo carico come quelle per gli affari all'estero.

SDA