Oltre 20 milioni in un anno Troppi turisti, i residenti di Amsterdam fanno causa al Comune

SDA

22.9.2025 - 19:28

Turisti nei pressi della stazione centrale di Amsterdam. (foto del 27 luglio 2025)
Keystone

Alcuni residenti di Amsterdam hanno denunciato il Consiglio comunale della città con l'accusa di aver sistematicamente consentito che i pernottamenti dei turisti superassero il limite annuale di 20 milioni.

Keystone-SDA

22.09.2025, 19:28

22.09.2025, 19:50

Da anni si rincorrono promesse non mantenute e lamentele sul fatto che il turismo di massa sta trasformando la città in un «parco a tema».

L'iniziativa legale dei cittadini è stata ribattezzata «Amsterdam has a Choice», Amsterdam «ha una scelta», come riferisce la stampa locale, e ha raccolto la somma di 50'000 euro grazie agli sforzi dei denuncianti e di dodici associazioni locali che condividono la stessa preoccupazione, cioè che la capitale olandese stia rapidamente perdendo il suo carattere originale sotto l'eccessiva pressione di milioni di visitatori.

Oltre il limite dell'ordinanza

Nel 2021, il Comune emanò un'ordinanza che limita il numero di pernottamenti turistici in città appunto a 20 milioni l'anno, in seguito a una petizione firmata da oltre 30'000 residenti.

L'anno scorso però – denunciano i cittadini – i pernottamenti sono stati 22,9 milioni, e questo numero è ancora in aumento. I promotori della causa sostengono che il Comune non stia rispettando le norme e non stia facendo abbastanza per ridurre il numero di turisti in città.

