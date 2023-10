Dei soldati ucraini sparano con un mortaio in prima linea alla periferia di Kreminna in Ucraina, lo scorso 16 agosto (foto d'archivio). KEYSTONE

Mentre la ritrovata Brigata d'Azov tiene l'esercito di Mosca lontano dalla foresta a sud-ovest di Kreminna, un'«arma sperimentale» colpisce le navi da guerra russe, e i piloti di elicotteri ucraini attaccano in media tre volte al giorno. Il loro successo è proporzionale a quanto in basso riescono a volare. E per quanto riguarda la fornitura d'armi, secondo l'esperto, Kiev non ha di che preoccuparsi.

Hai fretta? blue News riassume per te La Brigata Azov, che si è fatta un nome nella difesa di Mariupol, combatte nella riserva naturale di Bryansky.

Nella foresta a sud-ovest di Kreminna, da 10.000 a 20.000 soldati vigilano affinché l'esercito russo non avanzi.

I servizi segreti di Kiev affermano che due corvette russe sono state colpite da una «arma sperimentale».

Sembra trattarsi di un ulteriore sviluppo del drone marino Sea Baby.

I piloti ucraini riferiscono di una scarica di adrenalina durante i loro voli a bassa quota.

Un esperto americano di sicurezza spiega perché la guerra in Medio Oriente probabilmente non avrà alcun impatto sulle forniture di armi agli ucraini. Mostra di più

Con la Brigata Azov nella foresta di Kreminna

«La leggendaria brigata Azov è finalmente tornata al fronte», riferisce la piattaforma statale ucraina United24. Il loro corrispondente ha visitato un'unità mortai dei combattenti che si sono fatti un nome, tra l'altro, per la loro resistenza alla conquista russa di Mariupol nel 2022.

Come si diventa membri del battaglione d'assalto? «Devi essere motivato per difendere la tua patria», spiega un soldato dal nome di battaglia Marlboro. «Questa è la cosa più importante. E devi avere le palle». L'unità mortai combatte di notte in una zona forestale. «Il nemico è molto vicino», spiega una voce fuori campo. «Dopo 30 secondi di volo, la granata ha raggiunto le posizioni russe».

A sud-ovest di Kreminna si trova la riserva naturale Bryansky con una vasta area boschiva. Lo stemma dell'Azov è quello giallo e nero. MilitaryLand

La Brigata Azov, insieme ad altre unità, è di stanza nella riserva naturale di Bryansky, che si trova tra gli oblast' di Luhansk e Donetsk: tra i 10.000 e i 20.000 soldati ucraini impediscono da mesi all'esercito russo di avanzare da Kreminna.

«Non li lasceremo passare», dice il vicecomandante Groser. «Questa foresta è la loro tomba, dove prima o poi verranno tutti ridotti in cenere». È importante esercitare una pressione costante: «Cerchiamo di fare tutto il possibile per renderli il più scomodi possibile».

Giù la testa: il mortaio ucraino sta per essere sparato. YouTube/United24

«Quando sorge il sole - dice la voce fuori campo - si vede la bellezza di questa zona. "Salvare la foresta", si legge su un cartello qui vicino. Ma penso che sia troppo tardi».

«Tutti i miei amici a cui ho chiesto informazioni sulla foresta di Kreminna hanno detto semplicemente: "Oh Dio!"», spiega il comandante Lemko. «Mi sono chiesto perché. E quando sono arrivato qui, l'ho capito. È molto difficile». La comunicazione con le altre unità è dura quanto il terreno e inizialmente i russi disponevano di molta artiglieria.

Essere prigioniero di guerra non ha impedito a Lemko di presentarsi in servizio subito dopo il suo rilascio. YouTube/United24

Lemko ha solo 29 anni, ma il maggiore ha molta esperienza. È uno dei 700 combattenti del battaglione che sono stati fatti prigionieri di guerra nel maggio 2022. Ma non appena lui e i suoi compagni sono stati liberati in uno scambio, sono voluti tornare al fronte.

I veterani costituivano la spina dorsale della riformata brigata, spiega Lemko. «Le reclute formano i muscoli». Una di queste persone è Andrij, che si è unito solo di recente. «Qui ho trovato dei fratelli d’armi: siamo una grande famiglia».

Tra questi figurano anche i cecchini Humble e Legend: entrambi erano coinvolti anche nella difesa di Mariupol, dove Humble è stato catturato mentre Legend, ferito, è stato trasportato via in elicottero. La foresta è un terreno complicato per i cecchini: a volte devono lasciare che i loro avversari arrivino fino a 70 metri, e i droni rendono loro la vita ancora più difficile.

Un'«arma sperimentale» colpisce le navi da guerra russe

L'Ucraina ha attaccato tre navi da guerra russe durante la settimana. L’11 ottobre è stata colpita una corvetta della classe Vasily Bykov: la Pavel Derzhavin era stata messa in servizio solo nel 2020. Due giorni dopo era stata colpita la Bujan, una corvetta che può lanciare anche missili Kalibr.

Il «Kyiv Post» riferisce, citando il Servizio di sicurezza ucraino (SBU), che è stata utilizzata un'«arma sperimentale». Un terzo attacco al sottomarino classe Kilo è fallito: l'Alrosa è stata «fortunata ed è riuscita a sfuggire».

La Bujan starebbe al momento fumando al largo di Sebastopoli: il problema per i russi è che i bacini di carenaggio sul Mar Nero sono completamente occupati. Anche la marina militare di Vladimir Putin non avrebbe idea di come siano state colpite le navi.

Si ipotizza che l'«arma sperimentale» sia un ulteriore sviluppo del drone marittimo Sea Baby, che è stato lanciato per la prima volta a metà luglio in un attacco al ponte di Kerch. Secondo quanto riferito, la nuova versione ha una testata del peso di 860 chilogrammi.

Voli molto bassi

I piloti di elicotteri ucraini sono bravi nel volo a bassa quota. E più si avvicinano al suolo, più è difficile per la difesa aerea russa individuarli e prenderli di mira. Lo si vede già dai vari video di YouTube come questo...

Un Mi-8 segue un fiume in volo basso. YouTube/Brat Johna Maclana

...o dai post di Reddit come questo.

Più basso di così non esiste: il Mi-8 manca di poco la fine del film. u/UNITED24Media

Ma come si sentono realmente i piloti? «È una quantità pazzesca di adrenalina», risponde Oleh alla domanda di Radio Free Europe/Radio Liberty. «È la prima cosa che senti. Non c'è paura, solo adrenalina. Il nostro lavoro è duro». I piloti devono essere in grado di decollare entro pochi minuti non appena ricevono le coordinate del bersaglio.

L'equipaggio effettua una media di tre attacchi al giorno: è essenziale volare basso e veloce, e tornare indietro rapidamente, come mostra il video. Dopo l'atterraggio, l'elicottero d'attacco viene immediatamente caricato e rifornito di carburante, un'operazione che richiede circa 30 minuti.

Qualcosa di simile è stato descritto in un'intervista dell'AFP ai piloti di elicotteri ucraini sei mesi fa: «Non appena avvii il motore, la tua paura scompare perché siamo stati addestrati per questo», dice Petro, che ha solo 23 anni. Anche lui vola sempre basso: «Più tardi ci vedono, meglio è».

Ecco perché la guerra in Medio Oriente non tocca Kiev

«Le mani che hanno portato avanti questi assassini sono a Mosca», scrive il sito d'informazione israeliano Ynetnews, riferendosi all'attacco di Hamas. La Russia promuove i conflitti sia in Serbia, Armenia o Israele. L’instabilità è destinata a vincolare l’attenzione e le risorse degli Stati Uniti.

E inoltre: «Non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno recentemente attinto grandi scorte di munizioni in Israele e le hanno consegnate all’Ucraina. Se [la guerra in Medio Oriente] dovesse intensificarsi ulteriormente, queste scorte dovranno essere ricostituite con materiali che altrimenti sarebbero destinati all’Ucraina».

L'esperto di sicurezza americano Ryan McBeth contraddice queste affermazioni: la Striscia di Gaza è decisamente più piccola di Kiev, chiarisce su YouTube. La linea del fronte in Ucraina è molto più grande di quella sulla Striscia di Gaza. E lì non ci saranno duelli di artiglieria: Israele fa affidamento sugli elicotteri e jet da combattimento per abbattere le fortificazioni.

L’esercito israeliano dispone di sistemi di artiglieria che sparano munizioni da 155 millimetri «e Israele può sparare i proiettili chirurgicamente ad alto esplosivo caso per caso, ma non così tanti come quelli usati in Ucraina».

McBeth ritiene quindi che la guerra in Medio Oriente non avrà ripercussioni sul conflitto in Ucraina.