Christopher Wray era stato nominato proprio da Trump. Keystone

Il direttore dell'Fbi, Christopher Wray, sta lavorando con il team per la transizione di Donald Trump per preparare una sua uscita «forzata». Lo rivelano tre fonti informate a Nbc News.

SDA

Tra i possibili sostituti di Wray c'è Kash Patel, un ex funzionario del Dipartimento della Difesa americano, dato in pole position anche per la leadership della Cia. L'attuale capo dell'Fbi era stato nominato dallo stesso presidente Usa eletto nel 2017, per un mandato di 10 anni.

In un'intervista a Nbc news lo scorso aprile Wray aveva dichiarato che «gli piaceva fare questo lavoro» e aveva intenzione di continuare. A luglio, Trump gli aveva chiesto di dimettersi «subito» dopo aver testimoniato davanti al Congresso che la ferita all'orecchio che il tycoon ha subito nell'attentato a Butler, in Pennsylvania, poteva non essere stata causata da un proiettile. L'Fbi aveva poi dichiarato in un comunicato che, invece, era stata proprio una pallottola a colpire Trump.

SDA