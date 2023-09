Il nuovo sottomarino nucleare mette davvero di buon umore Kim Jong-un

Il sottomarino nucleare di Kim Le fotografie sono state rese pubbliche venerdì 9 settembre 2023 dal North Korean Official News Service (KCNA), Immagine: IMAGO/UPI Photo Il leader nordcoreano Kim Jong durante il varo del primo sottomarino tattico nucleare d'attacco del Paese presso il cantiere navale Sinpho. Immagine: IMAGO/UPI Photo Bagno di folla per il dittatore. Immagine: IMAGO/UPI Photo Secondo i media statali, il sottomarino d'attacco nucleare tattico, il n. 841, il primo del suo genere, è stato trasferito alla Flotta del Mare Orientale della KPA Navy e chiamato Hero Kim Kun Ok. Immagine: IMAGO/UPI Photo Secondo diverse fonti, il sottomarino visitato è lo stesso di quello mostrato già nel 2019. Immagine: IMAGO/UPI Photo Il sommergibile si trova sulle rotaie pronto a essere immerso nel mare. Immagine: IMAGO/UPI Photo Viene fatto scivolare lentamente in acqua per la gioia del dittatore. Immagine: IMAGO/UPI Photo Proceso completato. Ora il sommergibile sembra ponto per sfidare le profondità del mare. Immagine: IMAGO/UPI Photo Il sottomarino nucleare di Kim Le fotografie sono state rese pubbliche venerdì 9 settembre 2023 dal North Korean Official News Service (KCNA), Immagine: IMAGO/UPI Photo Il leader nordcoreano Kim Jong durante il varo del primo sottomarino tattico nucleare d'attacco del Paese presso il cantiere navale Sinpho. Immagine: IMAGO/UPI Photo Bagno di folla per il dittatore. Immagine: IMAGO/UPI Photo Secondo i media statali, il sottomarino d'attacco nucleare tattico, il n. 841, il primo del suo genere, è stato trasferito alla Flotta del Mare Orientale della KPA Navy e chiamato Hero Kim Kun Ok. Immagine: IMAGO/UPI Photo Secondo diverse fonti, il sottomarino visitato è lo stesso di quello mostrato già nel 2019. Immagine: IMAGO/UPI Photo Il sommergibile si trova sulle rotaie pronto a essere immerso nel mare. Immagine: IMAGO/UPI Photo Viene fatto scivolare lentamente in acqua per la gioia del dittatore. Immagine: IMAGO/UPI Photo Proceso completato. Ora il sommergibile sembra ponto per sfidare le profondità del mare. Immagine: IMAGO/UPI Photo

Kim Jong-un ha la gioia scritta in faccia: il dittatore nordcoreano era felice come un bambino quando il 6 settembre ha varato il primo sottomarino in grado di lanciare missili nucleari.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 6 settembre è stato varato in Corea del Nord l'«Eroe Kim Kun Ok».

È il primo sottomarino nordcoreano in grado di sparare missili nucleari.

Si tratta di una versione modificata di un sottomarino sovietico, ormai obsoleto.

Kim Jong-un non solo era di buon umore alla cerimonia, ma si è anche presentato con un vestito estivo. Mostra di più

La Corea del Nord ha annunciato il battesimo di un sottomarino per attacchi con armi nucleari. L'agenzia di stampa statale KCNA ha riferito che il vascello, battezzato «Hero Kim Kun Ok», è progettato per dispiegare armi nucleari tattiche da sotto la superficie dell'acqua.

Non sono stati forniti dettagli sul numero di missili che il sottomarino può trasportare e sparare. Si parla di dieci testate. Il leader Kim Jong-un ha descritto l'ultima aggiunta alla sua flotta di navi da guerra come cruciale per l'obiettivo di schierare una marina armata di armi nucleari per fronteggiare gli Stati Uniti e i loro alleati in Asia.

Kim ha partecipato alla cerimonia di varo il 6 settembre e ha ispezionato la nave il giorno successivo. In entrambe le occasioni, ha pronunciato discorsi ed espresso soddisfazione per il fatto che il suo Paese sia riuscito a mettere in campo un sottomarino con armamento nucleare per contrastare la sofisticata Marina statunitense, ha riferito la KCNA.

Kim ha anche aggiunto che il suo Paese sta lavorando a un sottomarino a propulsione nucleare e ha in programma di convertire i sottomarini e le altre navi da guerra esistenti in modo da poter utilizzare armi nucleari.

Ha descritto la costruzione di una forza nucleare come un «compito urgente». A luglio, gli Stati Uniti hanno attraccato in Corea del Sud un sottomarino in grado di dispiegare missili balistici nucleari per la prima volta dagli anni Ottanta.

Le foto dei media di Stato nordcoreani e le osservazioni di Kim hanno suggerito che il sommergibile varato il 6 settembre è probabilmente lo stesso che Kim ha ispezionato mentre era in costruzione nel 2019.

Il mezzo sembrava avere almeno dieci tubi di lancio, quattro dei quali più grandi degli altri sei.