Manifestanti con bandiere palestinesi durante una manifestazione davanti all'ambasciata israeliana ad Atene, Grecia. Keystone

Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera ad Atene per la guerra tra Israele e Hamas: la polizia greca ha detto che circa 10'000 persone hanno risposto all'appello dei sindacati affiliati ai comunisti in solidarietà con il popolo palestinese.

Marciando dietro un'enorme bandiera palestinese, la folla ha cantato «Non può esserci pace senza giustizia» e «Questo crimine ha la firma della Nato, dell'Ue e di Israele». La protesta è culminata davanti all'ambasciata israeliana, dove un cordone di polizia antisommossa ha sparato brevemente gas lacrimogeni contro i manifestanti che si erano avvicinati troppo.

In precedenza, circa 100 persone si erano ritrovate davanti all'ambasciata in una manifestazione organizzata dall'Associazione per l'Amicizia Israele-Grecia in quello che è stato il primo piccolo raduno pubblico filo-israeliano dall'inizio del conflitto. I due gruppi non si sono incontrati. «Chiediamo a tutto il mondo democratico di esprimere solidarietà, chiedendo giustizia per le migliaia di innocenti assassinati, ma anche l'immediato rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas», hanno scritto su Facebook gli organizzatori dell'associazione filo-Israele.

Altre manifestazioni filo-palestinesi si sono svolte ieri nelle principali città della Grecia.

SDA