La manifestazione di ieri a Bratislava Keystone

In migliaia hanno protestato contro il governo ieri a Bratislava.

SDA

I i tre partiti di opposizione, Slovacchia Progressista (Ps), Movimento dei democratici cristiani (Kdh) e Libertà e Solidarietà (Sas) hanno radunato i propri sostenitori nel centro per celebrare il 35esimo anniversario della caduta del comunismo. La manifestazione si è svolta all'insegna dello slogan «non vogliamo essere nuovamente soggiogati dalla Russia». Gli organizzatori hanno stimato la partecipazione di circa 18 mila persone.

I rappresentanti dei partiti di opposizione hanno sottolineato che non si lasceranno intimidire e non permetteranno che la Slovacchia venga nuovamente «rapita» dalla Russia, e hanno criticato il governo per non essersi unito alle celebrazioni del 17 novembre. Nella tv slovacca il presidente Peter Pellegrini ha criticato il governo per non aver preparato le celebrazioni del 35esimo anniversario della Rivoluzione di velluto che ha fatto cadere il comunismo.

Il capo di Stato ha descritto l'evento come una delle pietre miliari più importanti della storia moderna. Secondo un sondaggio dell'agenzia Ako per la televisione privata Joj, il 54% delle persone considera fra i maggiori benefici della Rivoluzione di velluto l'opportunità di viaggiare, l'opportunità di studiare all'estero (42,7%) e l'opportunità di fare affari (29%). Gli slovacchi considerano importanti anche le elezioni libere e la democrazia.

SDA