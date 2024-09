Un cittadino israeliano è stato incriminato: sarebbe stato reclutato dall'Iran per uccidere tra gli altri il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto simbolica) Keystone

Un cittadino israeliano di circa settanta anni è accusato di aver collaborato con agenti dell'intelligence iraniana. L' uomo è stato introdotto clandestinamente in Iran e ha ricevuto soldi per svolgere le missioni assegnate. Lo riferiscono i media israeliani.

L'obiettivo era l'eliminazione di alti funzionari israeliani, tra cui il primo ministro, il ministro della Difesa, il capo dello Shin Bet e anche Naftali Bennett.

Gli agenti iraniani stavano considerando l'idea di assassinare questi funzionari come ritorsione per l'uccisione di Ismail Haniyeh, eliminato a Teheran nel luglio scorso, e l'uomo avrebbe richiesto un anticipo di un milione di dollari per portare a termine il piano.

