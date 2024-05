A nuova Delhi si sono registrati 52,3 gradi, temperatura da record non solo nella città ma anche a livello nazionale. Keystone

I servizi meteorologici indiani hanno registrato oggi una nuova temperatura massima di 52,3 gradi a New Delhi, un record non solo per la capitale ma a livello nazionale.

SDA

La temperatura è stata registrata nel pomeriggio nel sobborgo di Mungeshpur dal dipartimento meteorologico del Paese, battendo il precedente record nazionale, stabilito nel deserto del Rajasthan, di oltre un grado Celsius.

SDA