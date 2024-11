Abbas Araghchi, ministro degli esteri iraniano Keystone

«L'Iran attiverà diverse migliaia di centrifughe avanzate di produzione nazionale». Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, come riporta l'Irna.

SDA

La decisione vuole essere una risposta alla risoluzione sostenuta dagli Stati Uniti, emessa venerdì dal Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e trasmessa da Regno Unito, Francia e Germania.

«La politica del trio europeo nei confronti dell'Iran è conflittuale e ingerente, e il loro recente approccio è ingiustificabile e non costruttivo», ha affermato ieri Araghchi – citato da Mehr – in un incontro con il suo omologo spagnolo José Manuel Albares Bueno, a margine di una sessione dell'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (Unaoc) in Portogallo.

SDA