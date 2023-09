Le proteste antigovernative dopo la morte di Mahsa Amini andarono avanti per mesi in varie città dell'Iran (foto d'archivio) Keystone

Proteste sono in corso a Zahedan, la capitale provinciale del Sistan-Baluchistan nel sud est dell'Iran. Lo rende noto la ong 'Hengaw' pubblicando un video dove oltre cento persone marciano gridando slogan.

Secondo quanto riporta Bbc Persian, l'accesso a internet in città è stato interrotto durante la trasmissione del discorso dell'imam locale durante la preghiera del venerdì quando il predicatore ha citato l'anniversario, domani, della morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava correttamente l'hijab.

«Il risveglio del popolo iraniano è l'inizio per la vittoria della nazione», ha affermato l'imam sunnita Molavi Abdul Hamid durante il suo discorso dopo avere citato l'anniversario della morte di Mahsa, che provocò un'ondata di proteste anti governative, duramente represse, in varie città dell'Iran, tra cui nella provincia del Sistan Baluchistan.

Nella stessa Zahedan le manifestazioni furono molto sentite e durissimi scontri tra dimostranti e forze di sicurezza il 30 settembre del 2022 portarono alla morte di circa 100 manifestanti in città, in quello che è ricordato come «il venerdì di sangue». Le proteste antigovernative dopo la morte di Mahsa andarono avanti per mesi in varie città del Paese ma a Zahedan sono continuate regolarmente quasi ogni venerdì dopo la preghiera islamica, anche quando gli attivisti nelle altre città iraniane hanno smesso di manifestare.

SDA