Ora che Gaza City è circondata la Striscia è "divisa in due settori: nord e sud". (foto d'archivio) Keystone

«Oggi abbiamo circondato Gaza City». Lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. «La Striscia è ora divisa in due settori: nord e sud».

L'operazione, ha detto Hagari, è stata condotta dalla brigata di fanteria Golani. «Sono arrivati fino al mare, nel lato sud, e hanno circondato Gaza», ha precisato. «Ora c'è Gaza nord e Gaza sud».

''Noi consentiamo ancora un corridoio – ha aggiunto – che permetta alla popolazione del settore nord e di Gaza City di spostarsi a sud. Ma è un corridoio con un'unica direzione: verso sud''.

L'obiettivo dell'operazione – ha spiegato l'esercito – è quello di raggiungere i miliziani operativi che sono stati spinti dentro la città e di distruggere i tunnel e le istituzioni governative militari e civili di Hamas.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) ritengono che sia possibile raggiungere l'obiettivo del governo israeliano di distruggere Hamas, ma che ciò richiederà un lungo periodo di tempo: da alcuni mesi a un anno, o anche di più. Secondo l'esercito per liberare l'area dai terroristi è necessario agire in modo approfondito e relativamente lento.

Le unità israeliano eviteranno i tunnel di Hamas

In questa fase le unità israeliane si asterranno dall'entrare nei tunnel, partendo dal presupposto che siano dotati di trappole esplosive. Ogni galleria viene gestita dall'esterno dalle forze speciali per evitare di mettere i soldati in pericolo immediato e per permettere di affrontare i tunnel in una fase successiva.

In alcuni casi, se l'intelligence lo ritiene opportuno, l'aviazione colpirà il tunnel dall'alto, «neutralizzando» chiunque si trovi all'interno.

Stando a quanto riferisce «Haaretz», «al momento l'esercito israeliano non ha dato ordine alle unità di entrare nell'ospedale di Shifa, dove secondo l'intelligence si nascondono gli alti esponenti di Hamas. Alti funzionari dell'Idf non hanno escluso un'operazione militare nell'ospedale se sarà possibile metterla in atto», ha reso noto l'esercito secondo quanto riporta il giornale.

SDA