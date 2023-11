Entrambi gli ostaggi erano stati rapiti dal kibbutz Nir Oz durante l'attacco del 7 ottobre. Keystone

La Jihad islamica ha diffuso video di due ostaggi israeliani, una donna anziana e un ragazzo, e ha dichiarato che presto li rilascerà per «ragioni umanitarie e mediche» una volta soddisfatte le «misure appropriate». Lo riporta il «Times of Israel».

Nel video gli ostaggi leggono un testo in cui – sempre secondo il «Times of Israel» – addossano al premier Benyamin Netanyhu la responsabilità della situazione. Il video – che non compare su nessun media israeliano in quanto giudicato di «propaganda» – si compone di due clip: uno ritrae Hannah Katzir di 77 anni e l'altro Yagil Yaakov di 12. Entrambi sono stati rapiti dal kibbutz Nir Oz durante l'attacco del 7 ottobre.

È la prima volta che la Jihad islamica rende noto di aver ostaggi.

Per Yagil Yaakov proprio ieri sera c'era stato un appello poiché il ragazzino ha un'allergia alle arachidi potenzialmente letale, e l'associazione di allergologia ha chiesto che venga visitato urgentemente da rappresentanti della Croce Rossa e gli venga somministrata epinefrina iniettabile.

SDA