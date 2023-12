Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Foto archivio) Keystone

Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha annunciato di aver negato il rinnovo del visto a due funzionari dell'Onu in Israele. Lo annuncia lo stesso ministro su X affermando di non voler più «lavorare con chi coopera con la propaganda di Hamas».

''Il comportamento delle Nazioni Unite dal 7 ottobre in poi – ha scritto Cohen su X – è una vergogna per quella organizzazione e per la comunità internazionale. A cominciare dal Segretario generale che ha legittimato crimini di guerra e crimini contro l'umanità fino all'Alto Commissario per i diritti dell'uomo che ha pubblicato accuse infamanti ed infondate, e fino alla Un Women che per due mesi ha ignorato gli stupri contro donne israeliane''.

''Basta con le ipocrisie dell'Onu – ha affermato il ministro – non lavoreremo più con chi coopera con la propaganda della organizzazione terroristica Hamas''.

SDA