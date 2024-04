Il premier israeliano Benyamin Netanyahu starebbe cercando di impedire mosse nei suoi confronti da parte della giustizia internazionale. (Immagine d'archivio del 17 marzo scorso) Keystone

Secondo i media israeliani, gli Stati Uniti stanno prendendo parte a un disperato sforzo diplomatico per impedire alla Corte penale internazionale (Cpi) di emettere in settimana mandati di arresto per il premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu.

Corrererbbero lo stesso rischio il ministro della difesa Yoav Gallant e il capo dell'esercito Herzi Halevi.

Il sito di notizie israeliano «Walla!» aggiunge che Netanyahu ha fatto telefonate continue durante il fine settimana cercando di convincere gli Usa a bloccare qualsiasi decisione della Cpi.

Dal canto suo il quotidiano israeliano Haaretz scrive che il governo israeliano sta lavorando con il presupposto che il procuratore della Cpi Karim Khan possa emettere questa settimana i mandati.

