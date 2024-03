L'ambasciatore israeliano all'ONU Gilad Erdan nel corso di una recente seduta del Consiglio di Sicurezza. Keystone

Israele richiama il suo ambasciatore all'Onu in seguito al «silenzio» sulle violenze sessuali attribuite ad Hamas. Lo riferiscono fonti governative israeliane.

«Ho ordinato al nostro ambasciatore all'Onu, Gilad Erdan, di ritornare in Israele per consultazioni immediate in seguito al tentativo di mettere a tacere» le informazioni «sugli stupri di massa commessi da Hamas e dai suoi collaboratori il 7 ottobre», ha detto su X il ministro degli Esteri Israel Katz.

SDA