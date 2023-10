Fiamme e fumo a Gaza dopo un bombardamento israeliano. Keystone

Gli Stati Uniti si attendono che Israele lanci un'ampia operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Israele avrebbe chiesto agli Stati Uniti missili per l'Iron Dome, bombe di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella condivisione di informazioni di intelligence.

Razzi su Ashkelon

Intanto Hamas ha affermato di aver lanciato «un massiccio attacco missilistico con 100 razzi» su Ashkelon, nel sud di Israele. I razzi sono stati lanciati contro la città costiera in risposta alle forze difesa israeliane per aver «preso di mira le nostre safe house», hanno detto le Brigate Izzedine al Qassam, il braccio armato del gruppo palestinese, secondo quanto riporta la Cnn.

La polizia israeliana ha poi spiegato che è stato colpito un edificio residenziale. Secondo i media locali, un bambino di 8 anni sarebbe rimasto ferito in modo lieve.

In precedenza, il portavoce militare dell'esercito israeliano ha fatto sapere che sono stati lanciati una serie di attacchi massicci contro il sobborgo di Gaza, Shujaiyya, considerato «il nido del terrore» usato da Hamas come base di lancio per i razzi contro Israele. Sarebbero state sganciate 100 tonnellate di bombe.

«Più di 500 obiettivi» di Hamas sono stati colpiti nella notte tra attacchi aerei e colpi di artiglieria nella Striscia di Gaza, ha in seguito precisato l'esercito.

130 ostaggi

Nel frattempo, l'esponente di Hamas Moussa Abu Marzuk ha dichiarato, secondo media palestinesi, che la fazione ha 100 ostaggi israeliani nelle sue mani, compresi ufficiali di alto rango dell'esercito. Poco prima la Jihad islamica aveva detto di tenere prigionieri 30 israeliani.

Da parte loro, le forze di difesa israeliane hanno reso noto che l'unità Shayetet 13 della Marina ha preso in custodia il vice comandante della divisione meridionale della forza navale di Hamas a Gaza, Muhammad Abu Ghali. «Il sospettato è trattenuto ed è attualmente interrogato dall'establishment della difesa», afferma l'Idf, secondo quanto riporta Times of Israel.

Vittime straniere

È ormai chiaro che fra le vittime non ci sono solo israeliani e palestinesi. Diversi cittadini americani sono rimasti uccisi nell'attacco di Hamas in Israele, ha ad esempio confermato un funzionario del consiglio della sicurezza nazionale della Casa Bianca, secondo quanto riportato dai media americani. Non è chiaro quanto sia il totale, anche se alcune indiscrezioni parlano di almeno quattro morti.

Dodici thailandesi sono stati uccisi, ha riferito invece il governo di Bangkok, che sta preparando un piano per evacuare i propri connazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri Kanchana Patarachoke ha detto che l'ambasciata thailandese in Israele ha appreso della morte dai datori di lavoro delle vittime.

SDA